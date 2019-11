Lavori "pericolosi" sul tetto di Palazzo Chigi. E Conte che dice?

Chissà se anche il premier Giuseppe Conte si è accorto degli operai sul tetto di Palazzo Chigi al lavoro senza le necessarie protezioni. E’ questa la scena a cui romani e turisti hanno potuto assistere oggi passando da piazza Colonna a Roma. Come si può vedere in questo video, due operai sono al lavoro proprio sulla sommità della presidenza del Consiglio e non pare abbiano preso in considerazione tutte le necessarie cautele. Si vede chiaramente che almeno uno dei due lavoratori non è provvisto della necessaria imbracatura e che si sposta dal ponteggio al tetto, e viceversa, liberamente. L’unica forma di protezione in suo possesso è il caschetto.