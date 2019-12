Diletta Leotta a Sanremo? Paola Ferrari a Tv Talk picchia duro

A "TvTalk", Paola Ferrari, giornalista e conduttrice de “La Domenica Sportiva”, è entrata in tackle scivolato quando si è parlato dei papabili volti femminili al Festival di Sanremo: “Diletta Leotta? No, voglio Bebe Vio, lei mi rende orgogliosa”.

E’ infinito il match tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. La giornalista si è buttato di nuovo nell’occhio del ciclone parlando con disarmante schiettezza e tenacia della conduttrice sportiva di Dazn: “Qui provoco. Quando sento parlare di una televisione che fa scelte diverse per virare verso un mondo più rispettoso per le donne con un’immagine della donna che non sia oggetto, dico e non voglio farvi arrabbiare: in quest’ottica mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra un’idea che segue questa linea? Io vorrei Bebe Vio di fianco ad Amadeus perché quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana, non una che va in televisione solo per le sue forme. Vogliamo dare una scossa? Diamola!”.

La Ferrari non fa melina e affonda sulla fascia: “Purtroppo però quando si dicono queste cose si diventa antipatiche o gelose perché si è vecchie. Attenzione, il rispetto passa anche da lì”. Il conduttore Max Bernardini ha commentato: “Picchia duro Paola Ferrari!”. Per ora nessuna replica da parte di Diletta Leotta.