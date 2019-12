Il leader della Lega si prende in giro da solo: aveva l'occasione della vita, l'ha gettata al vento. Matteo Salvini torna su TikTok con una serie di mini-video per raggiungere il pubblico degli adolescenti, che prima o poi voteranno. Fra le novità uno sketch auto-ironico di stampo calcistico. Durante una delle sue visite sul territorio Salvini si esibisce con il pallone e prova a calciare un calcio di rigore. In porta un giovane leghista a cui ricorda: "Io sono il segretario. Tu devi fare finta di parare, ma io devo segnare". Invece il pallone prende un paletto di legno e finisce fuori: rigore sbagliato anche con in porta un portiere "compiacente". Allora è lo stesso Salvini che dice a se stesso "Si vergogni!", usando le immagini del celebre confronto in Senato con il premier Giuseppe Conte. Ma nel video sembra esserci un'amarezza che ben comprendono gli adulti: quando era al governo a Salvini è davvero capitato di avere un bel calcio di rigore nei suoi piedi. Ma poi lui l'ha tirato esattamente così...