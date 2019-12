Casal Bruciato, protesta infuocata per le case popolari

Agitazioni infuocate a Casal Bruciato nel IV Municipio dove stamattina in via Diego Angeli i cittadini delle case popolari, ancora una volta senza riscaldamento, esasperati stanno nuovamente bloccando le strade con cassonetti e falò. "Le false promesse generano la disapprovazione unanime dei residenti di Casal Bruciato. Una settimana fa, il sindaco Raggi, contestata per questo motivo in piazza durante l'inaugurazione delle luci, aveva promesso che a breve avrebbe risolto tutto... Ad oggi invece famiglie di Casal Bruciato sono ancora al freddo. E' inammissibile viste le basse temperature di questi giorni che mettono a rischio la salute di anziani e più piccoli" ha dichiarato Fabrizio Montanini portavoce del Coordinamento d'Azione IV Municipio che da sempre denuncia le problematiche del quartiere che, ancora una volta, sembra essere lasciato a se stesso.