Incubo Sardine, ci pensa il Brasiliano: "Ce le magnamo"

A "La Zanzara" su Radio 24 c'è Massimiliano Minnocci, alias il Brasiliano, l'incontenibile ex ultrà della Roma ed estremista recentemente protagonista di uno scontro violento in tv con Vauro Senesi durante Dritto e Rovescio su Rete 4. I conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo lo tartassano di domande e lui, come sempre, regala ai telespettatori uno show strapieno di gaffe e doppi sensi. Non a caso Cruciani e Parenzo lo definiscono "una bestia vera che va rieducata completamente". E, tra i tanti temi, affrontano anche quello delle Sardine che domani, sabato 14 dicembre, manifesteranno a Roma. "Tu andresti con loro?", gli chiedono. "Ammazza bone le sardine...". E ancora: "Sì annamo ma a menà... c’è da fà casino".

La canzone guida del nuovo movimento è "Bella Ciao" e Il Brasiliano, avvolto da una bandiera comunista, si mette a cantare: "Così mio padre è contento, anche se negli ultimi tempi l’ho fatto spostare a destra e ora vota Salvini".

Non manca lo spogliarelloper mostrare che i tatuaggi di Hitler e Mussolini non ci sono più. "Big news, voglio i tamburi" e fa vedere che al posto dei dittatori adesso c'è la Madonna incoronata. "La redenzione - spiegano i conduttori - passa anche per questo".

Il finale è imperdibile: "Andresti a visitare un museo? Ci sono opere che valgono milioni di euro" gli chiedono. E lui: "E annamoseli a fa' sti quadri. Ne conosco due che fanno solo i quadri dentro ai musei. Ve lo giuro su Dio. Sono due mostri. Sono specializzati in quadri. Conosco tutti, rapinatori, de tutto, di banche, di poste, portavalori. Se ho bisogno di ammazzare qualcuno c'avemo tutto. Per gambizza', per fa' spari', tutto. È una vita che li conosco, è tutta la vita”.