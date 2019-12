Tra le vigne di Frascati rispunta il cervo

Riappare il cervo di Frascati immortalato nel video di Alessandro Turchetta. L'animale, a spasso tra le vigne dei Castelli romani, era stato avvistato già nelle scorse settimane. Il cervo, che sembrerebbe un maschio adulto in ottima salute, continua ad aggirarsi tre vigne ed uliveti tuscolani.

Sul caso si era già espresso l'ente della Regione Lazio "Parco Naturale Regionale Castelli Romani": "Per quanto riguarda i numerosi avvistamenti delle ultime settimane di Cervi nella zona di Frascati, Grottaferrata e Monte Porzio Catone - avevano precisato in una nota - è utile informare la cittadinanza circa la accertata veridicità degli stessi. Il Parco si è già attivato per comprendere l’origine di questo (questi?) esemplare di Cervo, quasi certamente oggetto di volontaria introduzione illecita o di fuga da detenzione comunque irregolare, e per attivare la migliore modalità di intervento. Si ricorda che introdurre fauna selvatica nel Parco è un reato e che le reintroduzioni di specie un tempo presenti e poi estinte localmente è un compito esclusivo dell’Ente di gestione, previo approfondito studio di fattibilità e non senza avere precedentemente acquisito i pareri degli organi superiori, quali l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)".