Esce dal carcere e ruba un'auto. Ma la fuga finisce malissimo

Il lungo inseguimento poi il testacoda che mette fine ai sogni di libertà. Ecco il video, pubblicato dall'agenzia Vista, che mostra l'"impresa" del giovane di 28 anni che, a Ivrea, dopo essere stato scarcerato ha rubato un'auto per tornare a casa. Intercettato pochi minuti dopo dai carabinieri sulla provinciale 565, l'uomo su una Twingo rossa si lancia in una fuga per diversi chilometri. La corsa termina contro un muretto. Il Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e l'uomo è tornato in cella.