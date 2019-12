E' l'ultima strategia del leader della Lega di fronte ai giovanissimi fan di TikTok: il vittimismo. Da quando è sbarcato sul social network preferito dagli adolescenti Matteo Salvini ha lanciato ripetutamente lo slogan: "E' colpa di Salvini". Lo aveva già fatto quando si era intestata la responsabilità della sparizione dei Nutella biscuits dai banchi dei supermercati. Il refrain ora torna in più situazioni. Piove? Sicuramente daranno la colpa a lui. I marciapiedi di Roma sono pieni di caca di cane? Lo sanno anche a scuola: la responsabilità è per forza del leader della Lega. E così se i treni arrivano in ritardo, cavalcando in questo caso furbescamente al contrario il celebre slogan fascista (quando i treni erano sempre puntuali). Salvini ci ha preso gusto e su TikTok si diverte proprio come un bambino, scimmiottando un po' goffamente le cose che nel social fanno gli adolescenti, come mimare spezzoni di celebri brani musicali. Il leader della Lega ci prova con "Il mare di inverno", ma a parte essere fuori tempo con la mimica, non è proprio ascoltabile da quelle labbra la voce di Loredana Bertè...