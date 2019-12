Onorevole Natale, deputati e senatori in coro per beneficenza

La politica divide ma la solidarietà e la musica accomunano. E così è stato presentato oggi a Montecitorio il dvd musicale "Onorevole Natale" del gruppo "Spartiti uniti". A tenere le fila dell’iniziativa Francesco Paolo Sisto (Fi) che insieme ad altri deputati e senatori, uomini e donne, ha messo su il gruppo canoro per uno scopo benefico: con lui, Maria Teresa Bellucci (Fdi), Maurizio Buccarella (Misto), Mauro D’Attis (Fi), Francesca Galizia (M5s), Patty L’Abbate (M5s), Ylenja Lucaselli (Fdi), Carmelo Miceli (Pd), Giorgio Mulè (Fi), Walter Rizzetto (Fdi), Elisa Tripodi (M5S). Quanto incamerato con i diritti d’autore e di riproduzione sarà devoluto, infatti, alla "Lega del Filo d’oro", l’associazione Onlus dal 1964 impegnata nell’assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti sordo ciechi e pluriminorati psicosensoriali Un’iniziativa del tutto trasversale che ha unito parlamentari di maggioranza e di opposizione: «Dimostriamo che non è vero che la politica non riesca a superare le appartenenze e che la buona politica non possa diventare politica buona», ha detto Sisto, ammettendo, tuttavia, che il testo da lui firmato, oltre alla musica, «non è stato emendato... Ho posto la fiducia...», ironizza.