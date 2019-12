Scontro durissimo al Live - Non è la d'Urso. Se fosse un match il risultato sarebbe 10-0 per Barbara d’Urso, che asfalta l’ex giornalista Sergio Vessicchio, radiato dall’albo per frasi sessiste contro un arbitro donna. Lui attacca la padrona di casa in collegamento. E non solo. Sembra fuori controllo, ne dice di tutti i colori attaccando anche gli ospiti. Ma la d’Urso lo mette in riga davanti a milioni di italiani quando si sente chiamata in causa: “Silenzio. E rispetta la padrona di casa perché sei a casa mia. Primo, io avevo il tesserino da giornalista, mi è stato riconsegnato perché facevo della pubblicità in una trasmissione. Non sono stata radiata. Silenzio. Secondo, il signor Iacopino, l'allora presidente dell'ordine dei giornalisti, lui mi fece un’azione legale penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno. Purtroppo la procura ha dato ragione a me”.

Vessicchio continua. Alza la voce dimenticando (forse) di essere in una trasmissione tv. “Io continuo a fare il giornalista perché c’è la sentenza a tuo favore”, commenta Vessicchio. Subito arriva la precisazione puntuale della d’Urso: “La tua motivazione è ben diversa, tu sei stato radiato per informazioni razziste e sessiste”.

Poi Vessicchio attacca pure gli ospiti in studio e cerca di arrampicarsi sugli specchi: “Non si può radiare una persona perché ha un’idea. Io ti metto KO Barbara. Ti faccio nera. Con me non la spunta mai". E allora la padrona di casa chiude il collegamento con il più classico (e sempre attuale) “salutame a soreta”. Dieci a zero per Barbara.