Diletta Leotta, notti bollenti con King Toretto

Sono la coppia del momento, e non perdono occasione per trascorrere il loro tempo libero l’una a fianco all’altro. Si tratta di Diletta Leotta, bellissima presentatrice volto di DAZN, e Daniele King Toretto Scardina. La showgirl e il pugile - reduci da una vacanza insieme alle Maldive - cercano conciliare allenamenti e impegni lavorativi per ritagliarsi ore preziose da passare insieme. È successo anche martedì sera, quando Diletta e King Toretto sono arrivati insieme all’hotel “Parco dei Principi” di Roma a bordo di un van dai vetri oscurati. I due, in abiti casual, sono entrati insieme nella hall dell’albergo romano per godersi qualche ora di relax.