Felipe Caicedo ci crede: "La Lazio gioca per vincere lo scudetto"

La festa di Natale della Lazio si è svolta l'altra sera. Quando è salito sul palco Felipe Caicedo la mente dei tifosi biancocelesti è volata al secondo gol siglato contro il Cagliari. Poi Caicedo si è lasciato andare e, senza false modestie, ha detto: "La Lazio deve giocare per...vincere lo scudetto".

Ma le quotazioni della Lazio sono salite anche per i boomaker. Grazie ai colpi di Luis Alberto e Felipe Caicedo la Lazio ha ribaltato il Cagliari in cinque minuti, dal 93’ al 98’, restando solitaria al terzo posto in classifica. Al guizzo in campo dei biancocelesti è corrisposto anche un balzo in avanti nelle scommesse su chi vincerà lo scudetto: la squadra di Inzaghi ha fatto un altro passo in avanti verso le due grandi favorite. Una settimana fa, ricorda Agipronews, era planata da 51,00 a 16,00 su 888sport.it, entrando di diritto nel pool delle contendenti. Questa volta la progressione è stata meno impressionante, ma comunque sensibile: i biancocelesti ora sono a quota 14,00, davanti a loro l’Inter a 2,75 e la Juve, data a 1,45.