Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Riad per la Supercoppa italiana che si disputerà domenica con la gara tra i biancocelesti e la Juventus, non rifiuta un saluto ai media locali e ai tifosi arabi. "My friends...", attacca il patron biancoceleste a favore di smartphone con un inglese un po' faticoso ma non troppo scorretto. "Sono molto felice che la Lazio è arrivata fin qui per giocare in questa importante competizione", dice Lotito non senza qualche esitazione. Poi gli viene chiesto anche un pronostico, ma non si sbilancia: "Vinceremo? I don't know...".