Il trapper sputa sulle auto dei carabinieri. Giorgia Meloni lo umilia così

"Mi sono stufato delle multinazionali, è ora di attaccare la nazione stessa", e salta sopra le auto dei carabinieri. Blitz notturno al Comando Provinciale di Napoli, in via Morgantini, di un giovane rapper di Monza già "famoso" per aver minacciato l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Ha buttato birra e sputato sulle auto insultando i carabinieri. Il tutto è stato pubblicato sui social network.

"Non trovo parole per descrivere questo video schifoso. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei Carabinieri, sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare. Così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando Stato e Forze dell'Ordine", scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni pubblicando il video. Il giovane dal volto tatuato alla fine del video urla Jordan Jeffrey Baby, nome d'arte nel mondo trap.