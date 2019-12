Silvio Berlusconi e lo show sul sesso col Monza: adesso dopo la terza volta mi addormento

Silvio Berlusconi show in occasione della cena di Natale del Monza. Il patron del club, che sta dominando il suo girone nel campionato di serie C, ha tenuto banco con un discorso alla squadra in cui non sono mancate le battute a sfondo sessuale. Nel mirino il suo socio Adriano Galliani. "Galliani al Monza vive di Monza mattina, pomeriggio e sera. Mi dicono che anche di notte pensa al Monza e non scopa. Ho sentito delle voci che mi hanno dato fastidio su di me e sui miei anni. Fino a qualche anno fa scopavo sei volte, ora dopo la terza volta mi addormento. Vero o non vero, fate circolare la voce!".