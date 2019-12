Volpe in strada. Chi la rimuove?

"Venerdì scorso ci è stata segnalata da un cittadino, M.O., la presenza della carcassa di una giovane volpe in via Renato Fucini, altezza civico 240, sul ciglio della strada tra le due carreggiate, vicino a una scuola. Sta lì almeno da martedì. È stata informata la As1 Roma 1, la Guardia forestale e il Dipartimento capitolino Tutela e Benessere Animali, ma ad oggi nessuno è intervenuto a rimuoverla". C'è una volpe morta in quel di Montesacro, che da giorni giace in mezzo ai rifiuti e a una coltre di foglie secche, non lontano da un istituto scolastico.

La segnalazione al nostro giornale arriva per bocca di Maurilia Amoroso, responsabile Randagismo Enpa, Ente nazionale protezione animali - sezione di Roma. «Ieri sono tornata sul posto per capire se fosse stata spostata: era tutta bagnata sotto la pioggia battente. Nessuno di noi può toccarla - spiega ancora Amoroso - perché esiste un protocollo di legge rigido su queste cose. Noi siamo solo volontari: non possiamo fare null'altro che segnalare». Il punto su tali vicende è che spesso si finisce in un vicolo cieco alla ricerca di una soluzione concreta in grado di ottemperare a rischi sui diversi fronti e decoro insieme. «Parecchie volte - spiega la responsabile Randagismo dell'Enpa - chi segnala finisce per chiamare la Protezione Animali o l'Enpa, pensando erroneamente che stiano contattando un Ente Pubblico e non, al contrario, un'associazione di volontariato. Ovviamente non è così, e noi non ci possiamo dunque sostituire a chi ha competenza ad intervenire sul territorio per simili episodi».

Il problema del recupero degli animali selvatici, feriti o morti, anche nella Capitale, sta sempre più diventando una questione all'ordine del quotidiano. Gli avvistamenti nei vari quartieri della città, soprattutto vicini alla campagna, fanno sempre più notizia. Tra rimpalli di competenze fra enti preposti, arrivare a districarsi nel tentativo di trovare il modo corretto di risolvere le cose, a sentire chi ha a cuore il mondo animale, in due casi su tre si trasforma in un vero rompicapo. «La As1 ha reinoltrato la nostra mail agli uffici interessati, dal Comune stiamo attendendo risposta. Sono certa - scrive la referente Enpa nella mail indirizzata ai soggetti istituzionali coinvolti - che la situazione venga risolta e si pensi pure al ripristino del servizio recupero animali selvatici in tempo immediato. Non vorremmo che magari per la volpe in via Fucini qualche residente provveda da solo».