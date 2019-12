Antonio Conte, attuale allenatore dell’Inter capolista di serie A, ha svelato un momento imbarazzante nel salotto di “Che Tempo Che Fa”, il programma domenicale di Fabio Fazio su Rai2. Conte è considerato uno dei migliori tecnici italiani, ma ha anche un invidiabile palmares da giocatore della Juventus, squadra di cui è stato bandiera negli anni ’90. Fabio Fazio si è divertito a stuzzicarlo ricordandogli una piccola menzogna raccontata all’avvocato Agnelli: “E’ vero che hai mentito sui gol?” e il mister pugliese: “Sì. Il presidente Boniperti mi prese dalla sede dove avevo appena firmato e mi porta nella residenza dell’avvocato. Mi fanno accomodare in un salotto molto bello e spazioso... poi arriva l’avvocato e mi dice ‘ma lei Conte quanti gol ha fatto in carriera?’ Io avevo fatto un gol! Guardai Boniperti e cominciai a pensare che forse avevano sbagliato a ingaggiarmi. Il presidente mi guardò come a dire ‘glissa’ e io rimasi molto generico, ‘qualche gol riesco a farlo…’, non andai nel dettaglio” (video: www.raiplay.it).