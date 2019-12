Tommaso Mazzanti dell'Antico Vinaio di Firenze, il paninaro numero uno sui social è diventato una star anche su TikTok, il social dei giovanissimi, dopo essere già conosciutissimo su Instagram, Facebook e YouTube. Amatissimo dai turisti stranieri che passano di lì a prendersi una delle super-schiacciate magari dopo una visita agli uffici, Mazzanti è diventato un'icona proprio per il grido con cui inizia ogni suo video: "Bada come la fuma!", aspirando la "c" come tutti i toscani. E in effetti la schiaccia croccante che prepara sotto le telecamere fuma davvero, sfornata calda all'istante. Lui la riempe con porzioni pantagrueliche da migliaia di calorie, ma appetitosissime alla vista. In effetti guarnisce quei panini com creme di gorgonzola al pistacchio o con burrate al tartufo che secondo lui sono proprio "pornografiche". Anche molti politici vanno da lui per averlo conosciuto in quei video. E c'è chi ha chiesto un giudizio a Matteo Renzi, il politico per eccellenza di Firenze: "Matteo, ma tu lo conosci l'Antico Vinaio?". La risposta è stata: "E come no? Bada come la fuma!!! Mio figlio è un suo fan e mi fa sempre vedere quelle esibizioni alimentari...". Quasi quasi quella super schiaccia nelle feste di Natale...