Matteo Salvini a Pescara, lo straniero lo insulta così...

Lo chiama, si avvicina con la scusa di stringergli la mano e poi lo insulta. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Pescara, ha avuto un botta e risposta con un ragazzo straniero, poco dopo l'arrivo allo storico mercato di Portanuova. "Grande pezzo di m…" esclama l'immigrato al leader della Lega. Salvini si allontana e risponde: "Hai vinto".

Ma i momenti di tensione non finiscono: in mezzo si mettono anche alcune giovani sardine: "Basta con la politica dell'odio" e poi parte il coro di Bella ciao, smorzato dalle urla dei sostenitori della Lega con l'appello a Salvini: "Aiutaci, Pescara fa schifo". Alla fine per sedare gli animi interviene la sicurezza. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)