Fernando Verdasco, che ha compiuto da poco 36 anni (è nato il 15 novembre 1983), è il terzo giocatore più anziano nella top 100 del ranking Atp dietro Roger Federer e Feliciano Lopez. Il veterano madrileno ha dimostrato di essere ancora capace di fare ottimi risultati nel circuito, riuscendo a rientrare nella top 30. Ma il tennista spagnolo nasconde un segreto: si allena così per potere continuare a giocare. In carriera è stato anche fra i primi dieci del mondo per due anni consecutivi.