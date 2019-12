Madonna è stata costretta ad annullare la parte finale del suo tour americano Madame X a causa del dolore alla gamba che non le dà tregua. La 61enne popstar del Michigan in un video su Instagram ha raccontato di aver sofferto in modo indescrivibile durante il suo ultimo concerto in Florida. "Mentre salivo la scala per cantare Batuka sabato sera a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni alla gamba che è stato indicibile negli ultimi giorni", ha spiegato Madonna, "mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante". La "Material girl" si è scusata con i suoi fan per la rinuncia a completare il suo tour. A gennaio dovrebbe trasferirsi in Europa dove ha in programma tappe a Lisbona, Londra e Parigi.

L'annuncio è arrivato nei giorni in cui il suo ex marito, Guy Ritchie, ha deciso di trascinarla in tribunale per la mancata applicazione della sentenza di divorzio. E intanto continua a far discutere la relazione tra Madonna e il suo toyboy, il ballerino Ahlamalik Williams, appena 25enne. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)