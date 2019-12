Il Movimento 5 stelle è tornato a sventolare come propria bandiera Alessandro Di Battista, ma l'ha spedito nel paese dei balocchi. L'occasione arriva da una campagna solidale lanciata dall'Associazione Rousseau e chiamata “Giocattoli in MoVimento”. In decine di Piazze italiane militanti e simpatizzanti grillini sono chiamati ad andare a scambiarsi giocattoli, portandone però due per riceverne in cambio uno solo. Così si formerebbe un tesoretto di balocchi che verrà poi donato alla vigilia della Epifania a reparti pediatrici degli ospedali, asili pubblici o case famiglia. Di Battista è il testimonial ufficiale della iniziativa, e ha girato un video promozionale per spingere tutti i fan a cedere due giocattoli (o due libri) in cambio di uno.

Nel video Dibba che finge un dialogo con l'orsetto Timmy spiega che convincerà il figlio Andrea a cedere i suoi giochi del cuore, e mette a disposizione un suo vecchio game boy con i suoi giochi “che magari ancora funzionano”, pur rendendosi conto che non tirerà alla follia fra i ragazzini di oggi. Mentre parla Dibba però spunta in un'inquadratura più larga un pallone da calcio nuovo fiammante, che ne tradisce la passione calcistica: è infatti un pallone ufficiale della SS Lazio. Forse attira di più quello dei game boy...

Lo scambio di giocattoli avverrà in tutta Italia. Nel Lazio al momento non è previsto un appuntamento per Roma. Ma in provincia a Fiumicino sarà il 4 gennaio 2020 in via della Foce Micina. A Civitavecchia il 4 e il 5 gennaio in via Alessandro Cialdi. Il 5 gennaio a Ladispoli, sempre in provincia di Roma. A Roccasecca in provincia di Frosinone il 4 gennaio. Stesso giorno a Formia (Lt) in piazza della Vittoria. Il 6 gennaio a Selci, in provincia di Rieti.