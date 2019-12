Il Canada elimina Trump dal film Mamma, ho riperso l'aereo: perché la scena è stata tagliata

Donald Trump eliminato" da "Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York". L'emittente tv Canadian Broadcasting Company taglia dal celebre film la scena in cui compare il presidente degli Stati Uniti. Una decisione che ha fatto esplodere il caso e le polemiche. Secondo i sostenitori del presidente Usa si tratterebbe di una mossa politica, una censura. Ma Cbc ha precisato di aver deciso il taglio nel 2014, quando il film è stato acquistato e quando il tycoon era conosciuto come costruttore, non come presidente degli Stati Uniti. "Come spesso accade per i film adattati per la televisioni, anche Mamma ho riperso l'aereo è stato rivisto" ha spiegato Cbc. Dal canto suo Trump l'ha presa con ironia, cinguettando su Twitter: "Il film non sarà più lo stesso". (video YouTube)