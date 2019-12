Un anziano signore delizia al piano il suo gatto... È Anthony Hopkins

Momenti di tenerezza domestica e sensibilità musicale quelli regalati da Anthony Hopkins ai suoi follower di Twitter. Il celebre attore britannico è apparso al piano in compagnia di Niblo, il suo gatto e "mio più grande fan", come spesso scrive sui social.

Niblo and I wish everyone a Happy Sunday pic.twitter.com/TNfgM6uGzz — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2019

Un breve video per augurare la buona domenica in cui Hopkins suona una melodia dolce e struggente al piano mentre il gatto fa le fusa sulle sue ginocchia. Il pianoforte è uno dei grandi amori, insieme al suo gatto, dell'attore premio Oscar per "Il silenzio degli innocenti" e recentemente visto nel film di Netflix "I due Papi". Ha pubblicato un album nel 2012, intitolato "Anthony Hopkins - Composer". Passione condivisa con Joseph Ratzinger, che interpreta nel film Netflix, e che ha pubblicato un album al piano.