Mister Ok si tuffa nel Tevere da Ponte Cavour

Ecco il tradizionale tuffo nel fiume Tevere di "Mister Ok". Come ogni anno Maurizio Palmulli si è lanciato dal Ponte Cavour per il Capodanno 2020. E' una vecchia tradizione che ogni anno si ripete nella Capitale. Palmulli si lancia da Ponte Cavour e sfida non solo l'altezza ma anche la rigida temperatura dell'acqua del Tevere a quell'ora della mattina.

Ma nella Capitale il nuovo anno non può iniziare senza il tradizionale tuffo nel Tevere. La tradizione va rispettata. Così la pensano i tanti romani che ogni primo dell'anno si danno appuntamento per assistere allo spettacolo.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)