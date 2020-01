Papa Francesco viene strattonato in piazza San Pietro da una straniera. E riesce a liberarsi solo dopo averla presa a schiaffi. Come se non bastasse la donna gli urla qualcosa e non sembra amichevole. Fuori programma ieri per il Pontefice che è diventato una furia mentre stava salutando i fedeli a Roma. E' stato letteralmente tirato da una donna dietro le transenne. Francesco, visibilmente contrariato, ha prima provato a divincolarsi con le buone. Ma, non riuscendoci, è stato costretto a prendere a schiaffi la straniera che non aveva nessuna intenzione di lasciarlo andare.

Papa Francesco ci fa capire che non sempre si può fare accoglienza degli stranieri. Giovanni XXIII annunciava la carezza del Papa, ora sappiamo che può arrivare anche la sberla pontificia...