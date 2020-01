Soleimani ucciso da un drone. Corpo identificato grazie a un anello

Il comandante delle forze al-Quds iraniane Qassem Soleimani, secondo quanto rivela un funzionario americano, sarebbe stato ucciso su una strada di accesso all'aeroporto condotta da un drone americano armato. Un alto funzionario della sicurezza irachena ha dichiarato che l'attacco aereo ha avuto luogo dopo che Soleimani è sbarcato da un aereo in arrivo dalla Siria o dal Libano. Funzionari delle Forze di mobilitazione popolare hanno detto che i corpi di Suleimani e al-Muhandis, vicecomandante delle Pmf, sono stati fatti a pezzi. Un politico di alto livello ha affermato che il corpo di Soleimani è stato identificato dall'anello che indossava.

Thousands of people took to the streets in Iran to protest against the death of Iranian general Qassem Soleimani in a U.S. airstrike. https://t.co/bBPtzHn72E pic.twitter.com/TxhHKkMugG