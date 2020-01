Papa Francesco e lo schiaffo alla suora. Dopo San Pietro spunta un altro video

Lei insiste, si avvicina, lo segue. E papa Francesco con la stessa mano con la quale sta benedicendo la folla le rifila uno schiaffetto rapido e secco. Dopo lo schiaffo alla fedele asiatica che lo strattonava in piazza San Pietro, un nuovo video mostra il lato spiccio ed energico di Jorge Maria Bergoglio. A scovare il filmato è il giornalista Antonio Socci che sul suo profilo Twitter commenta: "Qui, senza essere strattonato, quindi senza motivo, dà una manata sulla mano ancora una volta a una donna, una povera suorina. Quest'uomo ha un'indole manesca o è solo maleducato? Comunque sono gesti meschini di arroganza di chi ha un potere assoluto sui sottoposti", scrive Socci usando come postilla l'eloquente hashtag #PapaManesco. Il video mostra l'episodio trasmesso su una televisione latina in una visita del Papa in una cattedrale affollata e il telecronista non sembra accorgersene. In passato aveva fatto sorridere il modo sempre energico ma mai violento con cui Francesco si sottrae talvolta ai poco igienici baciamano dei fedeli.

Intanto continuano le speculazioni sullo schiaffo di piazza San Pietro. Cosa diceva la donna asiatica a Bergoglio? Secondo alcuni siti che hanno analizzato il labiale dei filmati avrebbe urlato in un inglese imperfetto la frase: "Aspetta, aspetta, abbi cura del popolo cinese! Sta perdendo la fede".