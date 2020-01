Attore nella scena di Amici miei con schiaffoni sotto il treno, di Rocky, di Kill Bill o come Bud Spencer e Terence Hill in uno dei tanti western all'italiana pieni di scazzottate. Papa Francesco è diventato un'idolo dei buontemponi sui social dopo lo schiaffo di fine anno assestato in piazza San Pietro a una fedele asiatica che lo stava strattonando. Murales e meme ormai gli hanno ritagliato l'icona del lesto di mano. Anche di testa, perché c'è pure chi ripropone la zuccata assestata a un telegiornalista da un esponente del clan Spada ad Ostia. E chi ne fa un boss che si gode il sole di San Pietro, o chi teme che si scateni una terza guerra mondiale perché la schiaffeggiata asiatica era in realtà coreana del Nord, paremnte stretta di Kim Yong Un che sta già puntando i missili su Città del Vaticano. E ancora gif sulla Cappella sistina con una rivisitazione del "Noli me tangere", o filmatini un po' cambiati nei protagonisti. Ecco una breve rassegna delle immagini circolate di più in queste ore