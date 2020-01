Nel video il momento esatto in cui il raid Usa a Baghdad colpisce il convoglio in cui viaggiava il generale Soleimani. Il presidente Donald Trump ha impartito l'ordine di uccidere il generale iraniano Soleimani e per farlo è stato lanciato un missile da un drone fuori dall’aeroporto.

Da quel momento è iniziata la reazione dell'Iran. Per il momento soltanto a parole. Durante i funerali di Soleimani che si sono tenuti a Baghdad, la folla ha pronunciato slogan contro gli Stati Uniti minacciando la morte agli americani. In tutta la regione la tensione sta salendo a dismisura.

(fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)