La Levy's coglie nel segno. E la sua campagna pubblicitaria di Natale diventa virale sul web. Si entra in un negozio Levy's e c'è un cliente che sta personalizzando la sua camicia jeans. Piano piano aggiunge quelle che sembrano perline argentate. Le perline compongono dei segni e, dopo poco, la camicia è pronta.

Per approfondire leggi anche: MEGHAN IN JEANS PER VEDERE LA WILLIAMS

Il cliente è soddisfatto e può tornare a casa. Ed è lì che lo spot si svela nella sua interezza. Il cliente è il papà di un ragazzo non vedente e le perline hanno in realtà composto un messaggio in alfabeto Braille. "Ovunque andrai sarò con te. Papà". Il video termina con l'abbraccio tra padre e figlio. E il video diventa virale.