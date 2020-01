Dopo l'incidente in moto Luca Zingaretti si rivolge direttamente ai fan. L'attore dice che sta bene ma che l'incidente è stato bruttino. Ringrazia tutti per i messaggi di solidarietà e coglie l'occasione per fare gli auguri di buon anno: "Vi auguro di realizzare i vostri desideri".

L'attore Luca Zingaretti è il fratello del presidente della Regione Lazio Nicola. E' rimasto coinvolto in un incidente in scooter nel quartiere Prati a Roma, precisamente in piazza Cola di Rienzo. La polizia locale ha ricostruito la dinamica del sinistro. Insomma attraverso Instagram l’interprete del commissario Montalbano vuole rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.