Il Tg1 ci fa diventare austriaci. L'Alto Adige lo chiama Sud Tirolo

Per il Tg1 non è proprio giornata. Durante il servizio sull'incidente automobilistico che ha provocato la morte di sei giovani turisti tedeschi, la testata della rete ammiraglia di viale Mazzini preferisce usare il termine Sud Tirolo al posto di Alto Adige. In studio c'è Alessio Zucchini che dice testualmente: "Strage in Sud Tirolo, un'auto travolge un gruppo di turisti tedeschi in Valle Aurina".

La cosa non passa inosservata e il web insorge. Tra i commenti più stizziti e ironici quello di Alessandra Di Legge che scrive: "Il Tg1 delle 13.30 sull'ennesima strage stradale dice che è avvenuta in Sud Tirolo. E' Alto Adige, non siamo austriaci".