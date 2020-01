Il Circo Aqua si esibisce per Papa Francesco

Una grande festa di musica e colori questa mattina nell’ Aula Paolo VI per Papa Francesco: gli artisti di Aqua il circo dove l'acqua fa spettacolo in questi giorni con il loro spettacolo a Roma in Via Cristoforo Colombo, angolo viale Oceano Pacifico hanno regalato attimi di gioia a Sua Santità con un mini show di arte circense, in piccolo concentrato dello show romano.

Sua Santità ha scherzato con un giovane clown dicendogli “Vorrei prenderti quel naso rosso mi piace molto…fa ridere il mondo", poi ha fatto il gesto di prenderlo.