Matteo Salvini fa lo slalom tra la coppa. Il segretario della Lega affronta la questione dell'ipotetico processo per la Gregoretti con ironia e sarcasmo. E dice: "Se mi devono condannare alla galera non mettetemi in un carcere. Voglio stare 15 anni qua".

«Tra qualche giorno il Senato deciderà se devo essere processato per sequestro di persona, perché ho bloccato uno sbarco di immigrati per 4 giorni. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rifarei. Altro che sequestro di persona, ho difeso i confini, la sicurezza e la dignità del mio Paese». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini