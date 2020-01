I cani sono proprio come bambini. Come questo nel video di Tik Tok che sceglie con un movimento del muso cosa mangiare e cosa no. E allora proprio come un bambino il tenero cane gradisce il formaggio ma dice di no senza tentennamenti alla verdura in ogni sua forma.

Insomma come dire non c'è proprio differenza tra cani e umani. Proprio come i cuccioli d'uomo anche i cani amano scegliere la propria dieta e non hanno dubbi. Preferiscono di gran lunga una bella fetta di formaggio alla più noiosa e meno saporita verdura. Chissà cosa direbbe il suo veterinario...