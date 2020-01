Hammamet, così Gianni Amelio racconta Craxi: l'ultimo vero statista d'Italia

"Non mi interessava parlare di Bettino Craxi in quanto politico o fare un film su Mani Pulite. Volevo raccontare allegoricamente la storia di un potente che perde lo scettro, un re che perde il trono, e del suo rapporto con una figlia forte, che gli sta vicino, ma che non gli concede nulla". Nella nostra videointervista Gianni Amelio parla a Il Tempo di "Hammamet", il film sugli ultimi mesi di vita dell’ex leader del Partito socialista, interpretato da uno straordinario Pierfrancesco Favino, nelle sale dal 9 gennaio con 01 Distribution. "Craxi è stato rimosso dalla memoria degli italiani. Ma lui è stato l’ultimo vero statista del nostro Paese", ci dice ancora il regista.