In piazza il bacio dell'amore. Con chi si fidanza Salvini

Matteo Salvini ci ha abituato a tutto. E ora ci fa vedere sui social la sua nuova fidanzata: la Befana! Il leader della Lega è uno dei più attenti utilizzatori dei social network e, da qualche tempo, sta sfruttando anche le infinite potenzialità di Tik Tok.

Per approfondire leggi anche: MATTEO SALVINI PENSA AL CASO GREGORETTI. DOVE SCONTA LA PENA

Come si vede in questo video in cui Salvini si fa immortalare addirittura con la Befana a cui regala un tenero e simpaticissimo bacio. Forse reagisce così alla tensione accumulata in questi giorni con i problemi di politica interna ed estera. A questo punto viene da domandarci: cosa dirà la legittima fidanzata di questo fuori programma inatteso?