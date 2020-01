Strage di canguri in Australia: così si salvano i cuccioli

Mentre l'Australia brucia e l'isola dei Canguri scompare inghiottita dalle fiamme, c'è chi pensa a mettere in salvo i cuccioli sopravvissuti alla strage. I baby canguri si salvano così, grazie ai marsupi artificiali. In tutto il mondo stanno infatti realizzando guanti e marsupi per i koala e i canguri australiani feriti dagli incendi. L'associazione "Animal Rescue Craft Guild" sta coordinando il lavoro di moltissimi artigiani che stanno appunto realizzando a mano muffole ma anche marsupi per soccorrere gli animali colpiti dal disastro.