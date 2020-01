Ancora acque agitate nel MoVimento 5 Stelle. L'ex ministra della Salute Giulia Grillo ha minacciato: "O Luigi Di Maio si dimette da capo politico, o io me ne vado". Eppure fin quando la deputata ha guidato l'importante dicastero, non aveva mai sollevato perplessità sulla leadership del M5s. Storia simile a quella della ex ministra del Sud Barbara Lezzi. Anche Danilo Toninelli, non confermato al ministero delle Infrastrutture con l'avvento del Conte bis, si era trasformato in "anti-dimaiano" di ferro. Poi, però, con la nomina a "facilitatore delle campagne elettorali", il suo malcontento sembra essere rientrato.

Un consiglio al leader dei cinque stelle in un video commento di Carlantonio Solimene e Alberto Di Majo.