Matteo Salvini e la gallina leghista, come finisce la visita in azienda

Finisce col prendere in braccio Rossana, Matteo Salvini durante la visita in un'azienda agricola in località Fagiolo di Bergotto, nel Comune di Berceto (Parma) in vista delle elezioni del 26 gennaio in Emilia Romagna. Chi è Rossana? Una gallina "leghista", a detta della responsabile dell'allevamento, che giura che di rosso il pennuto "ha solo il ciuffo".

"Vi presento Rossana e Rosita! Producono fantastiche uova emiliane e questa azienda agricola ècstata premiata per il benessere animale! Alice tratta le galline come figlie, vedere per credere. Grazie alle imprese che resistono e che meritano flat tax e taglio alla burocrazia, facciamole correre!", ha scritto Salvini su Facebook presentando il video.