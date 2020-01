L'ultimo video di Benedetto XVI. Ecco come sta il Papa emerito

Il video è un frammento di un documentario girato dalla televisione bavarese nel mese di settembre 2019, e sono le uniche immagini disponibili recenti sulle condizioni di salute di Benedetto XVI. E' seduto alla scrivania del suo studio e davanti a lui c'è il fedelissimo segretario Georg Ganswein, che è anche prefetto della casa pontificia, nelle uscite pubbliche spesso a fianco di papa Francesco. Il Papa emerito non cammina più e si muove solo sulla sedia a rotelle. E' però in grado di sostenere una conversazione sia pure molto rallentata. Gli esce un flebile filo di voce, che però Georg coglie al volo. Proprio a settembre è nato il caso del libro del cardinale Sarah che sta tanto agitando la Chiesa. Come ognuno può vedere appare assai difficile che incontri ed eventuali intese siano avvenute senza l'intervento di padre Georg, senza il quale il Papa emerito non sarebbe in grado di agire autonomamente...