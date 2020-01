Parla la ministra Lucia Azzolina: nessun plagio, ecco la verità sulla tesina

Con un lungo video sul suo profilo Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha replicato alle accuse di plagio sulla relazione di tirocinio della Ssis, la scuola di abilitazione all'insegnamento. "In questi giorni valanghe di bugie sulla mia cosiddetta tesina. Parlare di plagio è semplicemente ridicolo", ha detto ribadendo che "chi ha voluto tirare fuori questa storia ha preso un granchio colossale". "Non accetto di essere additata come un cattivo esempio. O, peggio, una bugiarda", anche perché, spiega, la relazione è stata sottoposta a un software per il riconoscimento dei plagi che non ha rilevato irregolarità. "Per me - conclude - questo è un capitolo chiuso, mi aspetto delle scuse ma so che non arriveranno". In alto il video integrale, qui di seguito un estratto con i passaggi salienti.