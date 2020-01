Leotta a lezione di cucchiaio da Totti

Simpatico siparietto tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la presentatrice Diletta Leotta. L'occasione è stata fornita da un'intervista che il campione ha concesso alla televisione Dazn. Ma, a margine della chiacchierata, Totti e Leotta si sono trovati sul campo di gioco e lei ha provato a tirare qualche rigore, con la fondamentale assistenza tecnica dell'ex dieci giallorosso. Il video è stato poi pubblicato dalla presentatrice sul proprio profilo Instagram ed in breve tempo è diventato virale. Presto su Dazn andrà in onda l'intera intervista. Nei giorni scorsi Totti era tornato alla ribalta anche per le sue imprese sui campi di calciotto romani che attirano ancora migliaia di tifosi.

(video preso dal profilo Instragram di Diletta Leotta)