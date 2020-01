Salta con noi. Ecco il coro della Curva Nord su Nicolò Zaniolo

Ecco il coro dei tifosi laziali della Curva Nord indirizzato a Nicolò Zaniolo: "Zaniolo salta con noi". Il coro è stato intonato dalla Nord durante la partita Lazio-Sampdoria vinta dai biancocelesti 5-1.

Il giovane centrocampista giallorosso ha replicato con delle story su Instagram in cui scrive: "Inferiori. #sempreforzaroma". E ancora: "Fate pena...tutti", post poi rimosso dal social. Nicolò Zaniolo è stato appena operato al ginocchio destro per la rottura del legamento anteriore e dovrà stare fuori dal campo almeno sei mesi. Gli animi, insomma, si surriscaldano a soli sette giorni dal derby della Capitale che andrà in scena domenica prossima 26 gennaio allo stadio Olimpico.