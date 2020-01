Le navi da crociera si scontrano. Il video che terrorizza il web

Terribile collissione in mare tra due grandi navi da crociera della Carnival nel Porto di Cozumel in Messico. La Glory e la Legend si sono scontrate distruggendosi parzialmente. Feriti in modo lieve sei turisti che stavano evacuando la sala da pranzo completamente distrutta dalla prua di una delle due navi.

In queste immagini il momento esatto della collissione tra le due imbarcazioni che ha fatto temere il peggio. Ed è ancora negli occhi di tutti la tragedia della Costa Concordia naufragata al largo dell'Isola del Giglio il 13 gennaio 2012. Sono passati poco più di 8 anni da quel giorno e il mare fa ancora paura.