La lotta con la neve di Rigopiano. I vigili del fuoco ricordano la tragedia

La lotta con la neve per strappare dalle macerie chi aveva resistito. Otto giorni in cui sono stati salvate nove persone, tra cui quattro bambini. Con un video drammatico ed emozionante i Vigili del fuoco hanno voluto ricordare le vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. I familiari delle 29 vittime della valanga che colpì il resort il 18 gennaio 2017 si sono ritrovati oggi a Farindola (Pescara) per una commemorazione a tre anni dal disastro.

A tre anni dalla tragedia, #Rigopiano è sempre nel cuore dei #vigilidelfuoco: otto giorni di lavoro senza sosta per salvare 9 persone, tra cui 4 bambini. #Pernondimenticare le 29 vittime #18gennaio2017 #18gennaio2020 pic.twitter.com/CRG0ElpjtX January 18, 2020