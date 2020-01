Elsa Fornero e Matteo Salvini hanno una cosa in comune. Ed è la passione per la musica di Fabrizio De Andrè. Al karaoke di Radio Rock entrambi hanno scelto Faber per mettere in mostra le loro "doti" canore.

Per approfondire leggi anche: IL GOVERNO RIAPRE IL CANTIERE PENSIONI

Se Matteo Salvini, però, qualche tempo fa ha superato l'esame di canto, lo stesso non si può dire per Elsa Fornero che davvero non ne imbocca una. "La canzone di Marinella" viene storpiata dall'inizio alla fine. Vediamo un po' se la settimana del Festival Sanremo ormai alle porte porterà qualche beneficio all'ex ministro del Lavoro. Ma abbiamo più di qualche ragionevole dubbio.