Niente è meglio di una nuotata. Lo sa bene Gianluca Vacchi, l'imprenditore social che ha pubblicato su TikTok una singolare versione dello Squalo. Appena atterrato in aeroporto a Milano, in tenuta da business, eccolo esclamare: "Posto e tempo perfetti per una nuotata". E così tira fuori pinne, maschera e boccaglio e si "tuffa" sul tapis roulant inseguito da uno squalo. Come fa? Guardate il video.