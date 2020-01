Il "balletto" di Giuseppe Conte. Prova a piazzarsi accanto alla Merkel, ecco dove finisce

Angela Merkel, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Boris Johnson e compagnia cantante sono già tutti belli piazzati per la foto di rito della Conferenza di Berlino. Quando arriva il premier Giuseppe Conte cerca il suo nome dove è naturale che sia: accanto alla postazione occupata dalla cancelliera tedesca, in primo piano al centro dell'inquadratura (sai che figurone!). Ma il nome a terra non c'è, forse è nella seconda fila, sempre centrale, non male in fondo. La ricerca, mostrata in questo filmato rilanciato dal deputato di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli, continua circa 45 secondi tra balletti involontari e tentennamenti che quasi imbarazzano gli altri capi di Stato. Alla fine il piccolo mistero si risolve, a Conte spetta il penultimo posto in fondo a destra. Alla faccia della centralità in Europa.

